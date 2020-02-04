الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه "لصفقة القرن"

أعلن الاتحاد الأوروبي، عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، وذلك بعد أيام من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
العالم والشرق الأوسط 2020-02-04T15:46:00 مركز الأخبار

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي غوسيب بوريل، إن المقترح الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، "لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياً".

وقال: إنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت، بعد اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، السبت، "رفض خطة السلام الأمريكية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني".

وأكدت أنها "تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

ومدعوماً بالإجماع العربي على رفض الخطة، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع الجامعة العربية،  قطع "أية علاقة، بما فيها الأمنية" مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكداً تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة العام 1993.

(آ س)


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