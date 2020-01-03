الإماراتُ ترفضُ إرسال قوّات تركيّة إلى ليبيا.. يهدّد الأمن والاستقرار

أدانت دولة الإمارات، الجمعة، القرار التّركيّ بإرسال قوّات عسكريّة إلى ليبيا, وأكّدت في بيان، رفضها لأيّ مسوّغات قانونيّة واهية تستخدمها تركيا في هذا الشّأن.

وأضافت أنّ مثل هذا التّدخّل يمثّل تهديداً واضحاً للأمن القوميّ العربيّ، ولاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ووافق البرلمان التّركيّ، الخميس، على إرسال قوّات إلى ليبيا, إلّا أنّ مصادر قد أكّدت وصول مرتزقة أتراك تابعين إلى ليبيا من أيام.

وأثارت التّحرّكات التّركيّة في ليبيا وشرق المتوسّط غضباً دوليّاً وإقليميّاً، خصوصاً من قبل مصر واليونان وقبرص.

(ي ح)