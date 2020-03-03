الإدارة المدنية لمنبج تناشد المنظمات الإغاثية والإنسانية لتأدية واجبها تجاه نازحي إدلب

وألقي البيان اليوم في مخيم جديدة الحمر الواقع على بعد 26 كم جنوبي مدينة منبج، من قبل نائبة المجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها شهريبان جاويش، وقالت فيه:

"في ظل ما تشهده محافظة إدلب وريفها من صراعات للسيطرة عليها وما أسفر عن ذلك من قتل وتدمير وتهجير للأهالي ودمار في البنى التحتية أطلق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مبادرة إنسانية لاستقبال الأهالي المهجّرين من مناطق النزاع.

بادرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لإنشاء عدة مخيمات في مناطق الإدارة ومنها مخيم جديدة الحمر في منبج والذي يتسع لحوالي 1500 عائلة، وتم تجهيز الربع الأول منه فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وبناء 300 خيمة على نفقة الإدارة الذاتية دون أي مساعدة من أي جهة تذكر.

من هنا من أرض مخيم جديدة الحمر نحن الإدارة المدنية في منبج وريفها نناشد منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الإغاثية منها والطبية للاستجابة الطارئة وتوفير الرعاية الصحية الأولية وفق معايير الاستجابة الطارئة ولا سيما منهم النساء والأطفال وتقديم الدعم اللازم للأهالي الذين يفتقدون أدنى مقومات المعيشة الإنسانية وسد كافة احتياجات المخيم من خيم ومستلزماتها."

(كروب/ل)

ANHA