الإدارة المدنية في الطبقة تدين استمرار الاحتلال التركي لعفرين في عامه الثاني

وجاء في نص البيان الذي أصدرته الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في مثل هذا اليوم وبفجر 20كانون الثاني 2018 أوعز الرئيس التركي إلى القوات المسلحة التركية، والفصائل التابعة له ذات الأصول الإرهابية والفكر التفكيري، البدء بعملية عسكرية تحت مسمى "غصن الزيتون" بالاحتلال المباشر لمنطقة عفرين السورية، حيث قامت بهجوم جوي همجي وممنهج يهدف إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

البيان في نصه تتطرق إلى ضرورة محاكمة دولة الاحتلال التركي وفق مواثيق الأمم المتحدة التي وقعت في الـ 12 من كانون الثاني عام 1951، والتي تنص على أن الإبادة الجماعية هي جريمة وفق أصول القانون الدولي، وانتهاك سافر بحقه، وهذا ما تُواصل الدولة التركية ارتكابه هي ومرتزقتها منذ عامين بحق أهالي عفرين المحتلة، بعد عمليات التغيير الديمغرافي الممنهجة بحق السكان الأصليين.

في ختام بيانها ناشدت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة كافة المنظمات الأممية الحقوقية والإنسانية، لا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بأن "يتوقفوا عند مسؤولياتهم إزاء ما يحصل، فالاحتلال التركي يُشكل تهديداً واضحاً وصارخاً على شعوب شمال شرق سوريا ومدنهم، التي تقبع اليوم تحت وطأة الدولة التركية بعد عمليات عدوانية حملت مسميات فاشية، كانت مدينة تل ابيض ومدينة رأس العين ضحية تلك الهمجية والفاشية.

(ع أ /م)

ANHA