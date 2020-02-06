الإدارة العامة للمحروقات تصدر بطاقات موحّدة وتوضح سبب تأخر توزيع الدفعة الثانية للتدفئة

قررت الإدارة العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا خلال اجتماعها يوم أمس، مع لجان المحروقات في شمال وشرق سوريا وبحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، عبد حامد المهباش وبيريفان خالد، إصدار بطاقات موحّدة لتوزيع محروقات التدفئة على الأهالي في شمال وشرق سوريا.

وعن أهمية إصدار البطاقة الخاصة بتوزيع المحروقات قال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة صادق محمد الخلف: تكمن أهمية إصدار البطاقة في سهولة التوزيع ووصول المستحقات لأصحابها بشكل سريع وسلس دون تأخير أو تلاعب بالكميات، بحيث يستطيع كل شخص الحصول على مستحقاته من أقرب محطة توزيع عن طريق البطاقة.

وتابع خلف" سيتم البدء بإصدار البطاقات مع بداية شهر آذار المقبل عن طريق الكومينات والمجالس في مناطق شمال وشرق سوريا وتنتهي مع نهاية شهر حزيران العام الحالي".

ꞌمحروقات الدفئة ستوزّع مع بداية شهر حزيرانꞌ

وأكمل الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات "إن عملية توزيع محروقات التدفئة للعام الحالي 2020 ستتم مع بداية شهر حزيران المقبل لتفادي عملية التأخير ولوصول المستحقات إلى أصحابها على كامل رقعة شمال وشرق سوريا".

ꞌتطبيق النظام الجديد يبدأ في الـ 20 من شباطꞌ

واتخذت الإدارة العامة للمحروقات عدة إجراءات لمنع عملية تهريب المحروقات، والمساهمة في توفير الكمية في مدن شمال وشرق سوريا من خلال وضع نظام مراقبة على محطات التوزيع، ووضع نظام موحّد لتراخيص المحطات، وتثبيت عدادات وكاميرات مراقبة عليها، ووضع مكتب وخط لاستقبال الشكاوى الواردة من الأهالي، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد من تاريخ الـ 20 من شهر شباط الحالي.

كما أصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ الـ 20 من شهر كانون الثاني الماضي، قراراً يقضي بإزالة البسطات ومنافذ البيع غير المرخصة من الشوارع والأرصفة والطرقات العامة، ومنحتهم مهلة 15 يوماُ لإزالتها.

وعزا الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات صادق الخلف سبب تأخر الدفعة الثانية من محرقات التدفئة لعدة أسباب: منها الغزو التركي لمناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول الماضي، وكذلك سوء الأحوال الجوية لا سيما الأمطار التي تؤخر عمل الحراقات المنتجة للمحروقات، وصعوبة وصول صهاريج النقل إليها.

(سـ)

ANHA