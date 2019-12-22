الإدارة الذاتية تُسلم طفلين للحكومة الفنلندية

سلّمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، طفلين من أبناء داعش، أعمارهم دون سن السابعة، لسفير ومبعوث فنلندا في الأمم المتحدة جوسي تنر (Jussi Tanner)، بموجب وثيقة وقّعت بين الجانبين، خلال اجتماع عُقد في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في مدينة قامشلو.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر، ونائبي الدائرة، ونائبة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية روكن ملا إبراهيم، ونائبة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين قافور، وعضوة مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية المرأة آيتان عيسى.

وخلال الاجتماع وقّعا كل من جوسي تنر وعبد الكريم عمر على وثيقة استلام وتسليم الطفلين بشكل رسمي، كما قدّم عبد الكريم عمر درعاً تذكارياً منقوشاً عليه صورة آرين ميركان، التي تُعد رمزاً من رموز مقاومة كوباني، باسم الإدارة الذاتية للحكومة الفنلندية.

وانضم والدا الطفلين لمرتزقة داعش، وقُتلا في مناطق شمال شرق سوريا.

وشكر جوسي تنر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتعاونها في موضوع استعادة الأطفال الأيتام الفنلنديين، وقال: "أود الإشارة إلى التضحيات الكبيرة التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية، دفاعاً عن الإنسانية جمعاء وليس فقط لحماية هذه المنطقة".

جوسي تنر أشار للدور الكبير الذي قامت به قوات سوريا الديمقراطية لحماية المنطقة، وقال: "قوات سوريا الديمقراطية تحظى بتقدير وإعجاب"، كما عبّر اندهاشه لنجاح وفاعلية الإدارة الذاتية ومؤسساتها ومدى المهنية التي يتعاملون بها.

وسلّمت حتى الآن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا 170 امرأة و175 طفل، لحكوماتهم بشكل رسمي، كفرنسا، وبلجيكا، والنمسا، وكازخستان، وألمانيا، وهولندا، وأمريكا، وبريطانيا والسويد.

(أ س/ أ ب)

ANHA