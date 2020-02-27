أخبار عاجلة!إصابةُ ضابط آخر لقوّات النّظام بالقصف على قرية عفدكو

الإدارة الذاتية تقر إغلاق معبر سيمالكا الحدودي كتدبير احترازي بمواجهة كورونا

قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إغلاق معبر سيمالكا الحدودي اعتبارا من 1-3-2020، وذلك خلال تعميم صادر من المجلس التنفيذي لإدارة شمال وشرق سوريا، كتدبير احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
خبر 2020-02-27T16:06:00 الرقة

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرار، أعلنت من خلاله إغلاق معبر سيمالكا الحدودي مع جنوب حتى إشعار آخر.

وحمل القرار رقم 15 وجاء فيه:

"بناءً على كتاب هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا رقم/27/ بتاريخ 27-2-2020، وبناء عل مقتضيات المصلحة العامة.

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا يقرر ما يلي:

يغلق معبر(سيمالكا) الحدودي مع إقليم كردستان اعتبارا من 1-3- 2020، بشكل كامل حتى أشعار آخر، وذلك كتدبير احترازي لمنع أنتشار فيروس (كورونا)  إلى مناطق الإدارة الذاتية.

يبقى هذا القرار سارياً لحين التأكد من السيطرة على هذا الفيروس والقضاء عليه.

سيتم فتح المعبر بقرار من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، يصدر لاحقاً

يبلغ لمن يلزم تنفيذه".

هذا وكانت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية قد اتخذت تدابير وقائية من خلال فحص جميع الوافدين إلى مناطق شمال وشرق سوريا من خلال انشاء نقاط صحية لفحصهم، والتأكد من عدم حملهم للفيروس الذي انتشر في  العديد من دول العالم.

 (أ ك/سـ)

ANHA


إقرأ أيضاً