الإدارة الذاتية تفتتح مركزاً للرنين المغناطيسي والأشعة

المركز اُفتتح اليوم في حي العنترية خلف مشفى القلب والعين، ضمن مراسم.

وقُص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد لهنك حنيفة حسين، ووالدة الشهيدة دلفين قامشلو كوليستان عزيز، وذلك بمشاركة أعضاء من الهلال الأحمر الكردي وهيئة الصحة.

وبحسب القائمين على عمل المركز، فإنه سيستقبل المرضى من الساعة الـ08.00 وحتى الساعة 16.00، و ستتم معالجة المرضى المُهجّرين وأعضاء القوى العسكرية والأمنية بالمجان.

وخلال مراسم الافتتاح ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة الدكتورة رابرين حسن كلمة تحدّثت فيها عن أهمية افتتاح المركز وضرورته لبعض الحالات المرضية ، فيما أشارت إلى أنهم بصدد استقدام بعض المعدات والآلات الطبية الحديثة للمركز، وسيتم افتتاح أقسام جديدة ضمنه، وافتتاح مركز تخصصي لمعالجة السرطان في وقت قريب.

ويُذكر أن هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، افتتحت في تاريخ 21 كانون الثاني من عام 2019 مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو، وفي تاريخ 1تشرين الأول من نفس العام افتتحت المركز التخصصي للكشف عن سرطان الثدي

(سـ)

ANHA

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