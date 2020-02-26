الإدارة الذاتية تعليقاً على مجزرة آقيبة: الصمت الدولي يشجع تركيا على ارتكاب المجازر

جاء حديث نائبة الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبير إليا تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي، وراح ضحيتها ثلاثة مدنيين وعدد من الجرحى.

هذا واستشهد 3 أفراد من عائلة واحدة وأُصيب 3 مدنيين آخرين بقصف جوي لجيش الاحتلال التركي مساء أمس، على قرية آقيبة في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، وانتُشلت جثثهم من تحت الأنقاض صباح اليوم.

وقالت نائبة الرئاسة المشتركة: الاحتلال مستمر في قتل المدنيين الأبرياء بشكل متواصل وبأبشع الطرق، رغبةً منه في التوسع بالاحتلال لبناء الإمبراطورية العثمانية ويتمثل ذلك من خلال المجازر التي ارتُكبت في شمال وشرق سوريا واليوم في مقاطعة عفرين المحتلة.

وتابعت" باسم الإدارة الذاتية ندين ونستنكر المجازر التي يرتكبها الاحتلال و مرتزقته، ونطالب المجتمع الدولي للتحرك لوقف المجازر والوقوف في وجه تركيا ومنعها من ارتكاب المزيد من المجازر في الأيام القادمة".

وأشارت الى أن "الصمت الدولي يشجع تركيا على الاستمرار في الاحتلال وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأبرياء".

واستنكرت نائبة الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية عبير إليا الصمت الدولي حيال المجازر التي يرتكبها الأحتلال التركي.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي على الأرض، وعدم الاكتفاء بالتنديد لوقف المجازر التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري.

(أ ك/سـ)