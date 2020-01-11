الإدارة الذاتية تدعو أمريكا وروسيا للجم الهجوم التركي

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، منذ الـ 9 من تشرين الأول 2019, كان آخرها استهداف ناحية عين عيسى, عبر طائراتها المُسيّرة.

وتلتزم قوات سوريا الديمقراطية بالتفاهمات الحاصلة بين كلّ من روسيا وتركيا من جهة, وتركيا وأمريكا من جهة أخرى، والتي تتمحور حول وقف إطلاق النار.

وتستمر هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا, بالرغم من التواجد الأمريكي والروسي، وانتشار حرس الحدود السوري، واستمرار الدوريات بين كل من روسيا وتركيا.

وتعقيبا على ذلك، قالت بيريفان خالد: "العدوان المستمر الذي يقوم به جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة, وآخره على ناحية عين عيسى عبر طائراته المُسيّرة, وتهجيره للمدنيين, وخطف وقتل المواطنين, يؤكد مرة أخرى أن هذا النظام المجرم لديه أطماع باحتلال المزيد من الأراضي السورية".

كما ورأت بيريفان خالد أن "هذه الهجمات تحصل بهدف إعادة إحياء مرتزقة داعش، والجماعات الإرهابية، بعد هزيمتها على يد قوات سوريا الديمقراطية".

وفي بيانات سابقة، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون هجماتهم على شمال وشرق سوريا.

وأشارت بيريفان خالد، إلى أن استهداف عين عيسى بعد إعلان وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا بضمانة روسية، والتزام قوات سوريا الديمقراطية بكافة تعهداتها، يوجب على الدولة الروسية الراعية لهذا الاتفاق أن تقف عند مسؤولياتها، "وأن تأخذ موقفاً حازماً ورادعاً للنظام التركي ومرتزقته, والحد من اعتدائه المستمرة رغم جميع التفاهمات الحاصلة".

وأدانت الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد، الهجوم التركي, قائلةً: "ندين ونشجب هذا العدوان على ناحية عين عيسى، وندعو روسيا وأمريكا والمجتمع الدولي لردع النظام التركي عن عدوانه ومجازره التي ترقى لجرائم حرب".

(هـ ن)

ANHA