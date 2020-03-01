الإدارة الذاتية تجدد استعدادها لاستقبال نازحي إدلب وتحث الأمم المتحدة على التنسيق معها

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً كتابياً، وصلت نسخة منه إلى وكالتنا، جددت فيه دعوتها لأهالي إدلب للتوجه إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وتقديم ما يلزم لهم.

وجاء في نص البيان:

"مع تفاقم الوضع الإنساني في إدلب، نتيجة الحرب الدائرة هناك، وتداعياته على المدنيين العزّل الذين يمرون بوضع سيء، والذي أدى إلى موجة نزوح كبيرة، يتطلب تعاوناً وجهوداً حثيثة، وضرورة التحرك للتخفيف من معاناتهم.

سبق وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية على أنها جاهزة للقيام بواجبها الإنساني، وذلك من منطلق الشعور بالمعاناة التي يمر بها المدنيون العزّل، وكذلك كجزء من الواجب والمسؤولية، وفي هذا الإطار نكرر ومن جديد لأهلنا من إدلب على أننا جاهزون لاستقبالهم وفق إمكاناتنا وظروفنا، مع العلم أن هناك أعداداً غير قليلة وصلت إلى منطقتنا، وقمنا بواجبنا حيالهم.

لكن، لاتزال هناك صعوبات جمة نتيجة وجود مئات الآلاف من النازحين من المناطق التي تم احتلالها من قبل تركيا، وبسبب حالة الحصار التي نتعرض لها، إثر إغلاق معبر اليعربية الحدودي بقرار أممي، والمواد التي تأتي عن طريق مؤسسات الأمم المتحدة عبر دمشق لا يصل منها إلا القليل.

وفي هذا السياق، ولكي تستطيع الإدارة الذاتية القيام بواجبها الإنساني تجاه موجة النزوح الجديدة من إدلب، تناشد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، وبصورة خاصة الأمم المتحدة بضرورة التواصل والتنسيق مع الإدارة الذاتية، وتقديم مقترحات وحلول لمواجهة هذا التحدي في هذه الظروف الصعبة، وضرورة إعادة النظر بقرارها حول إغلاق معبر اليعربية الحدودي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال وشرق سوريا بصورة مباشرة، لكي نستطيع تحمّل مسؤولياتنا الإنسانية تجاه الأعداد الكبيرة من النازحين".

هذا وتوجهت إلى مناطق الإدارة الذاتية أكثر من 1500عائلة من مدينة إدلب، وتعمل الإدارة الذاتية على إنشاء مخيمات خاصة لإيوائها تزامناً مع توزيع المساعدات الغذائية والطبية التي تقدمها لهم بشكل دوري.

(أ ك/هـ ن)

ANHA