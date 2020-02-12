الإدارة الذاتية تجتمع بويليام روباك ويناقشون الأوضاع السياسية والاقتصادية

التقت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، صباح اليوم، مع السفير ويليام روباك المبعوث الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية إلى شمال وشرق سوريا.

ودار الحديث حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا والمنطقة بشكل عام، وفي مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

كما أكد السفير ويليام روباك على أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف الدولي لمكافحة إرهاب داعش ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم لقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن كافة النواحي.