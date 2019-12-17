الأمنُ الدّاخليّ يبطلُ مفعول لغم يزن 15 كيلو بريف دير الزّور

وأصدرَ المركزُ الإعلاميّ لقوى الأمن الدّاخليّ بياناً بهذا الخصوص أكّدت فيه أنّه وبعد ورود بلاغ من أحد الحواجز بوجود جسم مشبوه في منتصف الطّريف بالقرب من دوّار العتال الواقع بين منطقة البصيرة والشّحيل، توجّهت على الفور إحدى دوريّات قوى الأمن الدّاخليّ برفقة خبراء التّفجير نحو المكان المُحدّد.

حيث سارعت الدّوريّة على قطع الطّريق بشكل كامل لإبعاد المدنيّين عن منطقة وجود الجسم الغريب حفاظاً على سلامتهم، لتبدأ وحدات الهندسة بالكشف على الجسم المشبوه وليتبين بأنّه لغم معدّ ومجّهز للتفجير عن بعد، وعليه تمّ إبطال مفعوله ونقله إلى مكان آمن لإتلافه لاحقاً، فيما كانَ اللّغم يزن 15 كغ من مادّة TNT شديدة الانفجار.

(ل)

ANHA