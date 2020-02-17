الأمن الدّاخليّ في قامشلو يلقي القبض على شبكة لتهريب الآثار ويستعيد توراة باللّغة العبريّة

وأفاد المركز الإعلاميّ لقوى الأمن الدّاخليّ لشمال وشرق سوريّا بأنّه وبعد ورود معلومات من أحد المصادر تفيد بوجود شبكة لتجارة وتهريب الآثار، تمكّن أعضاء مكافحة الجريمة من إلقاء القبض على 6 أشخاص بعد مداهمات محكمة لمنازلهم في أحياء مُتعدّدة بالمدينة، حيثُ وُجِدَ بحوزة أحد التّجار ثلاثة كتب دينيّة تاريخيّة، أحدها (توراة قديمة باللّغة العبريّة)، وبحسب ما أفاده إداريّ في المكافحة، فإنّه وبعد التّحقيق معهم اعترفوا بأعمالهم من عمليّات البيع والشّراء وتهريب للآثار.

ومن جهة أخرى تمكّنت مكافحة الجريمة من إلقاء القبض على تاجر لقطع أثريّة بأحد الأحياء في مدينة قامشلو، وبحوزته خمس عشرة قطعة مؤلّفة من ختم أثريّ، وأربع قطع معدنيّة، وزئبق مزيّف عدد (2).

هذا وتمّ تحويلهم إلى لجنة الادّعاء والتّحقيق أصولاً، وذلك لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّهم.

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ANHA