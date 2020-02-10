الأمن الداخلي يلقي القبض على مروجَين للمخدرات في إقليم الفرات

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"تعمل قواتنا على مكافحة مروجي ومتعاطي والمتاجرين بالمواد المخدرة, وفي سبيل تخليص المجتمع من تلك الآفة التي تفتك بجيل الشباب تمكنت مكافحة الجريمة المنظمة في إقليم الفرات يوم السبت 10شباط /فبراير من توقيف شخصين بجرم الترويج وتعاطي المواد المخدرة.

حيث أفاد إداري في مكافحة الجريمة المنظمة بإقليم الفرات أنهم تمكنوا من توقيف شخصين بعد ورود معلومات من مصادرها الخاصة تفيد بقيامهما بالترويج وتعاطي المواد المخدرة .

وبعد عملية رصد ومتابعة تمكنت من القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة بالإضافة إلى أسلحة وقنابل، ومن بين ما تم ضبطه معهما:

"مواد مخدرة نوع معجون 160 غ ، بزر قنب هندي 20 غ، حبوب كابتيكول 27 حبة، بالإضافة لكلاشنكوف وستة مخازن وقنبلتين".

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تم تحويلهما إلى لجنة الادعاء والتحقيق حسب الأصول.

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ANHA