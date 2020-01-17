الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في إدلب فشل

وقالت ميشال باشليت باتشيليت في بيان بشأن وقف إطلاق النار، الذي كان من المقرر تنفيذه قبل أسبوع تقريباً: "من المحزن للغاية أن المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل يومياً، بسبب الضربات الصاروخية من الجو والأرض".

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس: إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال نزحوا من إدلب منذ أوائل ديسمبر كانون الأول إلى مناطق قرب حدود تركيا، بسبب هجوم جديد مدعوم من روسيا على المحافظة التي تسيطر عليها المرتزقة المدعومة من تركيا.

وكان الجانبان التركي والروسي قد اتفقا على وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب اعتباراً من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني حسب التوقيت المحلي، إلا أنه ورغم الاتفاقية تشهد مناطق إدلب وحلب اشتباكاتٍ، وقصفاً عنيفاً بين قوات النظام والمرتزقة المدعومة من تركيا وسط حالات نزوح جماعية.

(م ش)