الألاف من أهالي ديرك يشيعون جثامين 7 شهداء إلى مثواهم الأخير

شيع الآلاف من أهالي منطقة ديرك جثامين 7 مقاتلين من قوات سوريا ديمقراطية الذين استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة في شمال وشرق سوريا وهم كل من زنار بوطان الاسم الحقيقي وائل عمر والشهيد خبات إبراهيم الاسم الحقيقي صالح ابراهيم اللذان استشهدا عند تأديتهم مهامهم العسكرية في الحسكة، و5 من شهداء مقاومة الكرامة لم يتم التعرف على هويتهم، ليواروا الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك.

وتجمع الأهالي في مشفى ديرك وبعد استلام جثامين الشهداء من المشفى ووسط زغاريد الأمهات، والشعارات التي تمجد الشهداء انطلق موكب التشييع، إلى مزار الشهيد خبات ديرك.

ولدى وصول المشيعين إلى المزار حمل مقاتلو قوات سوريا الديمقراطي جثامين الشهداء الـ7 على الأكتاف، وساورا بها وسط الشعارات التي تحي مقاومة الكرامة، وتخلد الشهداء إلى ساحة المزار، ثم بدأت المراسم بعرض عسكري قدمه المئات من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، تلته كلمة وحدات حماية الشعب ألقاها القيادي حميد جودي، الذي استذكر الشهداء وتوجه بالعزاء لذويهم.

وتابع جودي "إن مشروع الأمة الديمقراطية الذي استمددناه من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لا يمكن لأية قوة أن تقف أمامه "، مؤكداً أنهم سيدافعون عن أراضي شمال وشرق سوريا ضد هجمات الاحتلال التركي حتى تحرير كافة المناطق المحتلة.

بدورها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار هيفا عربو كلمة توجهت في بدايتها بالعزاء إلى ذوي الشهداء، وجددت العهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

وأضافت "منذ سنوات وشعوب شمال وشرق سوريا مستمرة في نضالها ومقاومتها ضد جميع الهجمات التي يشنها العدو على مناطقنا، من جبهة النصر وداعش، والاحتلال التركي الذي استخدم كافة أساليب القمع بهدف القضاء وجود الشعوب في شمال وشرق سوريا وضرب مشروعها الديمقراطي".

ونوهت هيفا عربو إلى أن شعوب شمال وشرق سوريا " باتت اليوم أقرب إلى نيل حريتها، لأنهما متمسكة بقرارها في النضال والمقاومة، رغم جميع الهجمات الإقليمية والدولية".

ووسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجّد الشهداء، وريت جثامين 6 شهداء في مزار الشهيد خبات ديرك، فيما شيع جثمان الشهيد خبات إبراهيم إلى مزار الشهداء في تل كوجر ليوارى هناك.

(كروب/ك)

ANHA