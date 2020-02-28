الآلاف ينتفضون في عفرين من أجل القائد أوجلان

خرج، اليوم، الآلاف من أهالي إقليم عفرين في تظاهرة نظمها مؤتمر ستار في مقاطعة الشهباء، للكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان؛ انطلقت من مدخل ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء.

ورفع المتظاهرون المئات من صور القائد، وأكدوا على تمسكهم بفكره وعدم تخليهم عنه، كما رفعوا لافتات كُتب عليها باللغة الكردية والعربية "حرية القائد آبو ضمان لبناء الأمة الديمقراطية"، و"بروح المرأة الحرة سندمر نظام إمرالي".

وردد المتظاهرون خلال التظاهرة التي جابت الشارع الرئيسي لناحية الأحداث وتوجهت إلى قرية معراته في مقاطعة الشهباء، شعارات تستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتطالب بحريته.

ولدى وصول المتظاهرين إلى قرية معراته، ألقت ثريا حبش كلمة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين أكدت فيها على استمرار نضال الشعب من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "إن سلامة صحة القائد آبو تهمنا لذلك خرجنا في مظاهرة مطالبين بالكشف عن صحته، ولن نتوقف عن فعالياتنا ونشاطاتنا حتى الكشف عن صحته وتحريره من سجن إمرالي".

وبيّنت ثريا حبش أن على جميع الشعوب في كردستان والعالم أن تتظاهر من أجل القائد أوجلان، وقالت: "لأنه خلاصنا من هذه الأزمات التي تعصف بنا منذ سنين".

ومن جهتها ألقت ملك حسين باسم اتحاد المرأة الحرة في مقاطعة الشهباء كلمة، وأشارت إلى أن المؤامرة مستمرة ما دام القائد عبد الله أوجلان في عزلة، وبيّنت: "نرى أن الدولة التركية تستمر في انتهاكاتها بحق القائد عبد الله أوجلان من خلال فرض عزلة مشددة عليه منذ سنين، وهذا يشير إلى استمرار المؤامرة الدولية ضد القائد وضدنا".

وشجبت ملك حسين الصمت الدولي تجاه العزلة المفروضة على القائد أوجلان، و دعت جميع الديمقراطيين والمؤمنين بالحرية إلى رفع وتيرة النضال، وتنظيم الفعاليات، والخروج إلى الساحات من أجله.

(كروب/أ ب)

ANHA