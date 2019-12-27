الآلاف يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد سيبان عفرين

توافد الآلاف من أهالي منطقة ديرك ونواحيها، وأعضاء مؤسسة معامل الدفاع ومقاتلين من وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات الأمن الداخلي ومجلس عوائل الشهداء إلى صالة مركز الشهيد باور للشبيبة، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد حمو،الاسم الحركي سيبان عفرين.

وعُلّقت في صالة المركز صور الشهيد سيبان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية، وصور الشهداء.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت ، ومن ثم أُلقيت العديد من الكلمات باسم مجلس عوائل الشهداء، وهيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا، ومؤسسة معامل الدفاع، ومؤتمر ستار، وركّزت الكلمات على الحديث عن نضال الشهيد سيبان عفرين، الذي كرّس حياته في خدمة قضية الشعوب والوصول للحرية".

وجاءت في الكلمات" الشهيد سيبان عفرين شارك في جميع جبهات القتال ضد الفاشية التركية ومرتزقتها، وكان رمز العطاء، والأب الحنون، الذي عُرف بحبه لأبناء شعبه وقضيته".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تُليت وثيقة الشهيد، وسُلّمت إلى ذويه وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تُمجّد الشهداء.

(كروب/سـ)

ANHA