الآلاف يتظاهرون في كوباني وقامشلو للمطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان

في 27 من شباط المنصرم اندلع حريق في جزيرة إمرالي حيث يُحتجز القائد عبدالله أوجلان, وما زالت السلطات التركية تتعمد التكتم على الوضع الصحي لأوجلان، وترفض طلبات محاميه اللقاء به، الأمر الذي لاقى استياءً من قبل أهالي شمال وشرق سوريا, لينتفضوا إلى الساحات ويهتفوا باسم أوجلان.

قامشلو

تظاهر، اليوم، الآلاف من عوائل الشهداء وأهالي مدينة قامشلو، للمطالبة بالكشف الفوري عن وضع القائد الصحي بعد اندلاع حرائق في غابة جزيرة إمرالي التي يُحتجز ضمنها القائد أوجلان، تحت شعار "سنكسر الأيدي التي تطال قائدنا".

شارك في المظاهرة التي انطلقت من دوار منير حبيب شرقي مدينة قامشلو، وفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، وعوائل الشهداء، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الأحزاب السياسية، ونخبة من المثقفين، والفنانين، وقوى الأمن الداخلي، ومجلس أعيان شمال وشرق سوريا، ووجهاء العشائر الكردية والعربية في منطقة قامشلو.

ورفع المشاركون في المظاهرة صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كُتب عليها "الحرية للقائد أوجلان"، و "نطالب بزيارة المحامين إلى إمرالي في أقصى سرعة"، و "نضالنا حرية مقاومتنا حياة".

وردد المشاركون في التظاهرة التي جابت الشارع الرئيسي المؤدي إلى شارع السياحي هتافات تُحي القائد أوجلان، "أوجلان روح، حياة، وجدان"، و "لا حياة من دون القائد"، و "بالروح بالدم نفديك أوجلان"، و "نحن فدائيو أوجلان"، و "الحرية للقائد أوجلان".

توقف المتظاهرون أمام مفوضية اللاجئين في حي السياحي، وتحدثت هناك الإدارية في منسقية مؤتمر ستار هدية شمو، وقالت: "اليوم نرى مدى ارتباط الشعب بقائدهم عبدالله أوجلان، من خلال انتفاضتهم ضد الاحتلال التركي الفاشي"، وبيّنت إلى أن الدولة التركية تتبع سياسة تعسفية لا أخلاقية بحق القائد، والمعتقلين السياسيين في السجون التركية".

وأشارت هدية شمو إلى أن القائد يناضل ضد الدكتاتورية التركية منذ 21 عاماً في سجن منفرد، ونوهت: "وسط جميع الضغوطات والممارسات إلا أن الدولة التركية لم تستطع التأثير في فكره وفلسفته وقضيته، بل على العكس زاد إصرار القائد".

عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الكريم ساروخان، قال: "باسم شعوب شمال سوريا من كرد، وعرب، وسريان، وتركمان، وآشوريين نستنكر المؤامرة التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، وبشكل خاص في هذا الوقت العصيب، ونذكّر الدولة التركية الفاشية بأن أي أيدٍ جبانة تطال القائد عبدالله أوجلان ستُحاسب من قبل الجماهير المطالبة بالديمقراطية، ولن نسمح بأن يتطاولوا على قائد الأمة الديمقراطية".

ودعا ساروخان كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية وبشكل خاص منظمة SIPTI التي تُعنى بشؤون المعتقلين في ستراسبورك العمل والإسراع للكشف عن صحة أوجلان، وقال: "الشعب لم يعد يتحمل".

كوباني

وفي كوباني، خرج الآلاف من الأهالي في مظاهرة جماهيرية حاشدة نظمها كل من حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار في إقليم الفرات، سيراً على الأقدام من قرية عين البط إلى قرية قره موغ, التي تقع شرق مدينة كوباني, بمسافة 15 كيلو متر, والقريبة من الحدود السورية التركية.

ورفع المشاركون في المظاهرة صور القائد عبد الله أوجلان، إلى جانب لافتات مدون عليها، "يجب تقديم تقرير فوري للرأي العام الكردي حول وضع القائد آبو". "لن تستطيعوا حجب شمسنا"، إلى جانب الهتافات المطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان ورفع العزلة عنه.

وفور وصول المتظاهرين إلى قرية قره موغ، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء ومن ثم ألقت الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية شيران ماجدة حسون كلمة باسم مؤتمر ستار أكدت فيها أنهم لن يتخلوا عن فكر وفلسفة القائد أوجلان، وطالبت بالكشف عن وضعه الصحي بعد الحريق الذي نُشب في الجزيرة إمرالي.

كما وألقى الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية شيران صالح نوح كلمة طالب فيها "الرئيس التركي بمراجعة نفسه وحساباته لأنه على خطأ وسيدفع الثمن غالياً فلا أحد يستطيع أن يحطم الحلم الكردي في نيل حريته، لأن أفكار القائد أوجلان أصبحت جزءاً من حياة هذا الشعب".

(كروب/سـ)

ANHA