الآلاف من أهالي منطقة ديرك يودعون 7 من شهداء الحرية

شيع الالاف من أهالي منطقة ديرك جثامين االشهداء نوجان جومان الاسم الحقيقي شرفين مراد و بوطان تكوشين الاسم الحقيقي مراد باتماز وسيدار شر الاسم الحقيقي ازاد جتين والشهيد زانا و روبار الذين استشهدوا في مقاومة الكرامة والشهيد روني جوانرو والاسم الحقيقي جمال موردي الذي استشهد أثر حادث في مدينة ديرك، وعضو الامن الداخلي سامو بادايف الاسم الحقيقي كوليز الذي استشهد اثر مرض في دمشق، إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك.

وبعد استلام جثامين الشهداء من مشفى ديرك ووسط الشعارات التي تمجد شهداء الحرية توجه المشيعون إلى مزار الشهيد خبات.

ولدى وصول الموكب إلى المزار حمل رفاق الشهداء جثاميهم على الأكتاف وساروا بهم صوب ساحة المزا، ومن ثم بدأت المراسم بعرض عسكري قدمه العشرات من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ومن ثم القى القيادي في وحدات حماية الشعب محي الدين خيركي كلمة توجه فيها بداية بالعزاء لذوي الشهداء. وأضاف "هؤلاء المقاتلين قدموا أغلى ما لديهم من أجل تحقيق الامن والامان للمنطقة وصد هجمات الاحتلال التركي" وعاهد محي الدين خيركي بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر وتحقيق أهدافهم.

ومن جهته ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي شاهوز حسن كلمة خلال المراسم توجه فيها بالعزاء لذوي الشهداء، وجدد العهد بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر. حسن أشارإلى المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله اوجلان وقال بأن هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا هي استمرارية للمؤامرة التي كان هدفها الاساسي القضاء على الشعب الكردي.

أضاف حسن "الانظمة الحاكمة تريد إنهاء وإضعاف وجود الشعب الكردي والديمقراطيين والفكر الحر، لذا كان هناك هجمات شرسة على فكر وفلسفة قائد الشعب الكردي عبد الله اوجلان ولكن هناك حقيقة والتي لا يمكن إأخفائها، هو بأن فكر القائد آبو ورغم أنه في عزلة مشددة الا أن فكره انتشر في اصقاع العالم".

وبعدها قرأت وثائق الشهداء الـ 7 وسلمت لذويهم والذين بدورهم أكدوا السير على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر.

ووسط الشعارات التي تحي مقاومة مقاتلي قسد وتخلد الشهداء ورثت جثامين الشهداء الثرى في مزار الشهيد خبات ديرك.

(كروب/ك)

ANHA