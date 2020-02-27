الآلاف من أهالي مقاطعة الحسكة يتظاهرون مطالبين بالكشف عن وضع أوجلان

خرج أهالي مقاطعة الحسكة في تظاهرة حاشدة، مطالبين بالكشف عن الوضع الصّحّيّ للقائد عبد الله أوجلان، بعد اندلاع حريق في جزيرة إيمرالي, حيثُ شارك في التّظاهرة الآلاف من أهالي مدينة الحسكة، من جميع الطّوائف والمكوّنات.

وانطلق المتظاهرون من دوار سينالكو، متّجهين صوب دوّار الإطفائيّة، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان, وسط ترديد شعارات: "لا حياة دون القائد", "تسقط الفاشيّة التّركيّة".

وعند الوصول إلى دوّار الإطفائيّة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح الشّهداء, تلتها كلمة ألقاها الرّئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة, عبد الغني أوسي, حيثُ قال في مستهلّ حديثه: "القائد عبد الله أوجلان يعمل من أجل الإنسانيّة جمعاء، وليس من أجل مكوّن أو قوميّة معيّنة, وهو صاحب فكرة الأمّة الدّيمقراطيّة وأخوّة الشّعوب، فأكثر من عشرين عاماً، والقائد في سجون الاحتلال التّركيّ, وأهالي الحسكة بجميع مكوّناتهم، مستعدّون للوقوف في وجه انتهاكات وممارسات الدّولة التّركيّة, ونطالب دول العالم بالتّدخّل من أجل السماح لمحامي القائد زيارته والاطمئنان على صحّته".

كما أكّد أوسي في نهاية حديثه: "سنستمرّ في المظاهرات والخروج إلى الشّوارع بجميع مكوّناتنا حتّى الاطمئنان على صحّة القائد عبد الله أوجلان".

ومن جانبها قالت عضوة مؤتمر ستار، نداء صالح: "نطالب جميع الأهالي والنّساء في العالم للنزول إلى الشّوارع، حتّى الكشف عن مصير القائد, لأنّ القضية ليست قضيّة كرديّة، بل قضيّة أمميّة, فقضيّة القائد عبد الله أوجلان قضيّة جميع مكوّنات شمال وشرق سوريّا".

ثمّ انتهت التّظاهرة بترديد الشّعارات والهتافات الّتي تنادي بحرّيّة القائد عبد الله أوجلان, ورفع العزلة عنه، والاطمئنان على صحّته.

(ه إ/إ)

ANHA