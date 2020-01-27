الآلاف في كوباني يبدؤون الاحتفال بذكرى تحريرها من داعش

بمشاركة الآلاف من أهالي المنطقة، بدأت في مدينة كوباني قبل لحظات قليلة فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش والذكرى السنوية السادسة لإعلان تأسيس الإدارة الذاتية فيها.

واحتشد جمع المشاركين في الاحتفالية في ساحة الشهيد عكيد التي شهدت إبان معركة كوباني التاريخية معارك طاحنة بين مرتزقة داعش ووحدات حماية الشعب والمرأة اللتان كانتا تدافعان عن كوباني.

وتمكنت وحدات حماية الشعب والمرأة في الـ26 من كانون الثاني/يناير عام 2015 من تحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش عقب 134 يوماً من المقاومة المستمرة.

وقبل ذلك بعام واحد، أُعلن في كوباني عن تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية، وذلك تحديداً يوم الـ27 من كانون الثاني/يناير عام 2014.

لكن الإدارة الذاتية في كوباني تحتفل بالمناسبتين كل عام في مثل هذا اليوم.

ومن المقرر أن تُنظم خلال الاحتفالية عروض فنية بمشاركة فرق الغناء والرقص، إضافة إلى كلمات سيلقيها مسؤولون في إدارة المنطقة.

وتحمل احتفالية هذا العام شعار "كونوا أوفياء في مواقفكم، فكوباني عاصمة المقاومة العالمية مهدّدة بالزوال في يومها العالمي".

ويشارك في الاحتفالية أبناء المكونين العربي والكردي الذين توحدت جهودهم أثناء معركة تحرير كوباني كما تشاركوا في الإدارة الذاتية بكوباني، إذ يشارك ممثلون عن إدارتي منبج وكري سبي/تل أبيض إلى جانب أعضاء وإدارة المؤسسات والأحزاب السياسية في كوباني.

كما يشارك الرئيس المشترك للمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فريد عطي.

(كروب/ج)

ANHA