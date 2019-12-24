افتُتِحَ في قاعة الاجتماعات في مجلس الفرات معرضٌ للرّسوم والصّور، وذلك بمبادرة من لجنة المرأة في مجلس الفرات وعرضت لجنة المرأة 24 صورةً ولوحةً فنيّةً، والّتي ركّزت على مناهضة العنف المُمارس بحقّ المرأة، وسبل تحريرها من القيود الّتي فرضها عليها المجتمع، وإبراز دورها في إدارة وتطوير المجتمعات.

وبهذا الخصوص ألتقت وكالتنا مع الإداريّة في لجنة المرأة بمجلس الفرات وفاء محمّد الّتي قالت :"قمنا نحن النّساء في منطقة الفرات بافتتاح معرض لنظهر من خلاله أشكال العنف ضدّ المرأة، والدّعوة لمناهضته، ونحاول من خلاله تجسيد المعاناة الّتي تمرّ بها المرأة في مجتمعنا بسبب الهيمنة الذّهنيّة الذّكوريّة السّلطويّة".

وأضافت وفاء: "نودّ من جميع نساء العالم أن يتكاتفْنَ لرفض تهميش دورهن في المجتمعات، وأن يعملْنَ لنيل حرّيتهنّ ويشاركنَ في جميع مجالات الحياة، وأن يقمْنَ بدورهنّ الرّياديّ في إدارة المجتمع وتطويره".

والجدير بالذّكر أنّ افتتاح المعرض يندرج ضمن حملة "اليوم العالميّ لمناهضة العنف ضدّ المرأة".

(أ س/ل)

ANHA