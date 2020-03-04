تزامناً مع اقتراب يوم المرأة العالمي المصادف في الـ 8 آذار، تم افتتاح مستوصف، اليوم، في قرية المرأة Jin War، باسم "شيفا جن- Şîfa Jin".

وحضر الافتتاح، المئات من نساء إقليم الجزيرة، مرتديات الزي الفلكلوري الكردي.

احتفالية افتتاح المستوصف بدأت بقص الشريط من قبل أمهات الشهداء.

ثم تحدثت في الافتتاح جميلة شطي باسم قرية جنوار، وباركت افتتاح المركز الصحي على نساء القرية معتبرة أنه إنجاز للمرأة، لا تقل أهميته عن إنجازاتها السابقة.

وأكدت على إن "المرأة الكردية أحرزت تطوراً على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي قرية جن وار أثبتت قدراتها على ذلك".

بعدها غنت المُغنية بيريتان حاورمان التابعة لمركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر عدداً من الأغاني عن الـ 8 آذار، وسط عقد النساء حلقات الدبكة.

(اح/س و)

ANHA