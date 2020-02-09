وحضر الافتتاح أعضاء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والمؤسسات المدنية، والعشرات من الأطفال.

روضة وحضانة "أزهار المستقبل" تعد السادسة من نوعها التي تفتتح في مدينة كوباني، وتتألف من 8 غرف مجهزة بالمعدات اللازمة للأطفال، بالإضافة إلى نقطة طبية.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت نائبة رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات روزين محمد كلمة باركت فيها الافتتاح، وقالت: إن افتتاح الروضة والحضانة له أهمية كبيرة في بناء النظام التربوي والتعليمي للأطفال، وتقديم الرعاية لهم.

بدورها ألقت رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا جيهان خضرو كلمة قالت فيها:" إن شعوب شمال وشرق سوريا تواجه تحديات كبيرة ضد الغزو التركي للمنطقة، وها نحن مستمرون في مشاريعنا لإدارة أنفسنا".

بعدها قصت شريط الافتتاح الطفلة ميرا حسين، ثم عقد أطفال روضة أزهار المستقبل و روضة هيفي حلقات الرقص ورددوا الأغاني للحضور.

واستقبلت الروضة والحضانة حتى الآن 150 طفل وطفلة، ستشرف عليهم 30 معلمة ومرشدة من ذوات الخبرة، حيث سيبدأ الدوام من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل الحاضرين.

(ه ح/س و)

ANHA