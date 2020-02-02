وحضر الافتتاح كافّة وسائل الإعلام المحلية، والمجلس المحلّي للسّريان الأرثوذكس، وكهنة سريان الأرثوذكس، ورؤساء مؤسّسات الشّعب السّريانيّ، وأعضاء مؤسّسات الإدارة الذّاتيّة، وقوّات الأمن الدّاخلي السّوتورو.

حيثُ سيبدأ بثّ الإذاعة كل يوم من السّاعة الثّامنة والنّصف صباحاً، حتّى السّاعة الثّامنة مساءً، ومن ثمّ يتمّ البثّ على الإنترنت، وذلك على التّردّد 95,5.

وبدأ الافتتاح بإلقاء عدّة كلمات من قبل الرّئاسة المشتركة لإذاعة سورويو، ماريا حنّا وسامر حنّا باللّغتين العربيّة والسّريانيّة، مهنّئَين افتتاح الإذاعة على عموم الشّعب في مناطق شمال وشرق سوريّا والشّعب السّريانيّ في العالم أجمع، وأشارت الكلمات إلى أنّ هذه الإذاعة ستكون خطوةً لتقريب المكوّنات في شمال وشرق سوريّا في الوطن والمهجر.

مؤكّدةً في النّهاية إلى أنّه سيتمّ بثّ البرامج باللّغة السّريانيّة والآشوريّة والكلدانيّة، وسيتمّ بثّ البرامج المتنوّعة باللّغة العربيّة عبر هذا الراديو.

كما قُرِئت برقيّات التّهنئة المرسلة من قبل المؤسّسات المحلّية السّريانيّة، والمؤسّسات السّريانيّة في لبنان والعراق، ومؤسّسات الإدارة الذّاتيّة.

وبعد الانتهاء من قراءة برقيّات التّهنئة، تلاها تقديم فقرة من الموسيقا من قبل أعضاء الإذاعة، ومن ثمّ تمّ قصّ شريط الافتتاح من قبل مريم طليا شقيقة الشّهيد باسل طليا الّذي استشهد في قرى الخابور بناحية تل تمر في عام 2015، أثناء محاربة مرتزقة داعش.

ثمّ انتهت مراسم الافتتاح بتجوّل الحضور بمركز الإذاعة.

(ب ر- س ع)

(ANHA)