افتتاح أول مدرسة لتعليم قيادة المركبات في مدينة الرقة



جاءت هذه الخطوة بهدف تعزيز الوعي لدى السائقين وكيفية تطبيق القواعد المرورية وقراءة الشاخصات المرورية، والتعريف بأجزاء محرك السيارة وكيفية التعامل مع الأعطال الطارئة، بالإضافة الى منح شهادات قيادة المركبات بفئتيها الخصوصي والعمومي لضبط الفئات العمرية التي يحق لها قيادة المركبات.

وستُنظّم المدرسة دورة تدريبية كل شهر تستقبل فيها 150 متدرباً يتعلمون خلال الدورة على جميع القواعد المذكورة آنفاً وستشمل الدورة أيضاً دروساً خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

المدرسة افتُتحت اليوم، وحضرها العشرات من أهالي مدينة الرقة، وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وأكّد الرئيس المشترك للجنة الداخلية في الرقة حسن مصطفى في كلمة له أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز السلامة المرورية وتنظيم المركبات والسائقين.

كما قدّم المدربون في المدرسة بعض الدروس التدريبية التي ستُطبّق في المدرسة.

)ج م/م)

ANHA