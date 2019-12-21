مراسم الافتتاح جرت اليوم في مدينة الحسكة بالناحية الغربية، بحضور العشرات من أهالي الحسكة وعدد من أعضاء لجنة التربية.

الروضة تضم قسمين الأول هو قسم الحضانة والآخر عبارة عن روضة أطفال، وتعتبر الثانية المعنية بالأطفال بعد روضة الشهيدة رنكين حي تل حجر بمدينة الحسكة.

المُشرفة على الروضة نارين محمد، أفادت أنهم سيستقبلون أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث 3 أعوام إلى 5 أعوام، أما أطفال الحضانة فتتراوح أعمارهم بين الشهرين إلى عامين.

ونوّهت نارين إلى أن الهدف من افتتاح الروضة هو ترفيه الأطفال وتعليمهم ودمجهم مع المجتمع، مُشيرةً إلى أن رسوم الاشتراك في الحضانة والروضة رمزية جداً.

روضة "دار عالم الطفولة" تستقبل جميع الأطفال من المكوّن العربي والكردي والسرياني، وستُشرف عليها 5 معلمات.

وخلال مراسم الافتتاح، تم قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيدة فين حسكة، التي استشهدت في حملة جبل كزوان، شيخة مجيد حسن، ليتجول الأطفال والحضور في أرجاء الروضة.

(ن ع/هـ ن)

ANHA