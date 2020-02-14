اعتصام للجالية الكرديّة أمام مبنى الأمم المتّحدة في لبنان تنديداً بالمؤامرة على أوجلان

واجتمع اليوم الجمعة المئات من أبناء الجالية الكرديّة في لبنان بالتّزامن مع حلول الذّكرى السّنويّة الـ 21 على المؤامرة الدّوليّة الّتي طالت قائد الشّعب الكرديّ عبد الله أوجلان، أمام مقرّ الأمم المتّحدة في بيروت تنديداً واستنكاراً بالمؤامرة.

حيثُ رفع المعتصمون صور القائد أوجلان، ولافتات تندّد بالمؤامرة، وتطالب بإنهاء العزلة عن القائد، وإطلاق حرّيّته.

تلاها إلقاء العديد من الكلمات منها كلمة باسم حركة المُجتمع الدّيمقراطيّ، وكلمة باسم المكوّن الأرمنيّ في لبنان، حيثُ استنكرت الكلمات المؤامرة وكافّة الجهات الّتي شاركت بها، معبّرين عن وقوفهم بجانب القائد أوجلان حتّى نيله لحرّيّته.

وفي ختام الكلمات توجّه وفد باسم المعتصمين إلى مبنى الأمم المتّحدة، وسلّموا القائمين عليها مذكرة تنديد بالمؤامرة، مطالبين فيها الأمم المتّحدة التّحرّك لرفع العزلة عن القائد، والسّعي لإطلاق حرّيّته.

واختُتم الاعتصام بترديد الشّعارات الّتي تحيّي مقاومة أوجلان، وتنادي بحرّيّته.

(س ر/ل)

ANHA