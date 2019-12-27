اشتباكات عنيفة في إدلب والمرتزقة يتقدمون

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اشتباكات عنيفة تدور على محور الدير غربي بريف معرة النعمان الشرقي، بين قوات النظام، والمجموعات المرتزقة، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.

وبحسب المرصد، فإن المرتزقة تمكّنوا من استعادة السيطرة على نقاط كانت قوات النظام قد تقدمت إليها، خلال الساعات الفائتة.

وعلى صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومحيط معرة النعمان، بينما لا تزال طائرات روسيا والنظام غائبة عن أجواء المنطقة.

وفي سياق آخر قالت وكالة سانا التابعة للنظام أن صاروخاً وقع يوم أمس، على أطراف مدينة القرداحة باللاذقية في الساحل السوري، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وأوضحت الوكالة "إرهابيون يتحصنون في ثغور عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب واللاذقية، أطلقوا صاروخاً ،الخميس، باتجاه الريف الجنوبي الشرقي لمدينة اللاذقية، سقط عند أطراف مدينة القرداحة، ما تسبّب بدمار كبير في منزل، دون وقوع إصابات بين المدنيين".

وكانت جبهات إدلب قد شهدت هدوءاً نسبياً، بعد اجتماعات بين وفود تابعة لروسيا وتركيا والنظام في موسكو, وتحدث مراقبون بأن تركيا أرادت تحسين شروطها عبر تسليم الطريق الدولي M5 إلى النظام, وإبقاء القوات التركية ومرتزقتها شمال الطريق.

وانسحبت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا على إثرها، من محيط الطريق الدولي, ومنذ ذلك الوقت، وطيران النظام وروسيا غائب عن أجواء المنطقة.

(أ س)