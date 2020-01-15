استمرار فعالية خيمة الاعتصام لكسر العزلة على القائد عبد الله أوجلان

وتستمر فعالية خيمة الاعتصام المنصوبة في حديقة ناحية أحداث بمقاطعة شهباء، بانضمام أهالي بلدة بابنس وتل شعير و أحرص في مقاطعة شهباء بإقليم عفرين.

وزُينت الساحة بأعلام مؤتمر ستار، وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كُتب عليها "أسر القائد آبو، أسر البشرية جمعاء" ، "عهدنا أن نحطم نظام إمرالي، وأن نعيش أحراراً مع القائد آبو"، "حرية القائد آبو ضمان لبناء الأمة الديمقراطية"، "بروح المرأة الحرة سنحطم نظام إمرالي".

وتوافد المئات من أهالي ناحية أحرص ومخيم العصر، وأعضاء المجالس والهيئات، والمؤسسات المدنية، وسط تعالي الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُلقيت كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بناحية أحرص زوزان حاج خليل استنكرت فيها العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان قائلة: " إن هدف الاحتلال التركي بأسر القائد عبدالله أوجلان هو إبادة الشعب الكردي و كسر إرادته".

بعدها استمع المشاركون في الفعالية إلى تسجيل صوتي للقائد عبدالله أوجلان.

كما أُلقيت كلمة باسم اتحاد المرأة الحرة للشهباء بناحية أحرص غزالة علو قالت: " إن المؤامرة التي جرت منذ 22 عاماً كانت مؤامرة بعيدة عن الإنسانية".

وعلى هامش الفعالية قالت الإدارية لمؤتمر ستار في أحرص فاطمة رمضان: "نحن كنساء عفرين سنواصل مقاومتنا إلى حين فك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان ".

أما المواطنة خديجة خليل أردفت: "يجب علينا أن نستمر بفعالياتنا ونرفض العزلة المشددة على القائد، ولن نقبل بالحرية وقائدنا أسير في سجن إمرالي،".

ومن جهتها قالت المواطنة أليفة عمر: "القائد عبد الله أوجلان اختار مسار الحب والسلام والديمقراطية، ونحن نسير على خطاه، وهم أرادوا من خلال مؤامرتهم إبادة الشعوب، لكن ثورتنا ستنتصر، وسنبقى صامدين حتى تحرير قائدنا وتحرير أرضنا من يد الاحتلال التركي"

ويُذكر بأن الفعالية ستستمر إلى يوم غدٍ الخميس .

(م ح)

ANHA