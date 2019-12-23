استمرار فعاليات المؤتمر الرابع لـYNKفي يومه الثالث

وتُعقد فعاليات المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني YNKفي مدينة السليمانية بباشور كردستان" جنوب " في يومه الثالث.

هذا وخلال فعاليات اليوم الأول، انتُخب المجلس السياسي الأعلى، وتم خلاله انتخاب كوسرت رسول رئيساً له.

وبحسب وسائل إعلامية تابعة للاتحاد الوطني، فقد تمّ اختيار كل من الدكتور برهم صالح و الدكتور ريواز فايق وقباد الطالباني كأعضاء قياديين، فيما من المقرر أن تستمر فعاليات اليوم بانتخاب 181 عضواً للمجلس العام لـYNK

بينما لم تُحدد بعدُ، أيام استمرار انعقاد المؤتمر، وسط السماح للوسائل الإعلامية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني فقط بتغطيته.

(سـ)