استمرار المطالب بالكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان

توجه، اليوم، المئات من أبناء مدينة قامشلو، إلى خيمة عزاء الشهيد شيرو قامشلو، الاسم الحقيقي أنس سلامة، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، الذي استشهد في 27 شباط أثناء أدائه لمهامه العسكرية في المنطقة، لتقديم واجب العزاء.

وزُينت خيمة العزاء التي نُصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء، بصور الشهيد أنس سلامة، وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء وقوات سوريا الديمقراطية.

وردد المعزون أثناء توافدهم إلى خيمة العزاء شعارات تُمجد الشهداء.

وتحدث في خيمة العزاء، عضو حزب الاتحاد الديمقراطي أحمد أحمد، بعد تقديم واجب العزاء إلى ذوي الشهيد أنس، وتطرق إلى الحريق المفتعل الذي حدث في جزيرة إمرالي في 27 شباط، وطالب باسم الحزب وأبناء مدينة قامشلو بالكشف عن تفاصيل الحريق الذي نُشب في الجزيرة التي يُحتجز فيها القائد أوجلان، وقال: "لن نهدأ حتى يُسمح لمحامي القائد باللقاء به".

وبدوره أوضح الإداري في مجلس قامشلو فواز خليل أن الشهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل أن ينعم أبناء المنطقة بالأمان والاستقرار، وشدد على مواصلة درب الشهداء، حتى تحقيق أحلامهم التي ضحّوا بأرواحهم من أجلها.

ووُري جثمان الشهيد شيرو قامشلو الثرى، أمس السبت في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، بحضور حشد من الأهالي.

(كروب/أ ب)

ANHA