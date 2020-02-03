استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي تركي

و ويقصف جيش الاحتلال التركي منذ ساعات فجر اليوم قرى ناحية شيراوا وشرا ومقاطعة الشهباء بالمدفعية الثقيلة.

ويستهدف القصف قرى وبلدات مرعناز والمالكية والعلقمية وتل عجار وكفر أنطوان وتنب والإرشادية ودير جمال وآقيبة وبينه وصوغانكه وتل رفعت وشيخ عيسى وعين دقنة وبيلونية وشيخ هلال وكفر ناصح.

وأسفر القصف المتواصل عن استشهاد المواطن علي ملا من أهالي قرية أقيبة في شيراوا وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل هذه العائلة للقصف التركي حيث أصيبت قبل فترة ابنته زينب ملا.

وهذا ولم يعرف بشكل دقيق عدد الجرحى المدنيين.

(ج ج/م)

ANHA