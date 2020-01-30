استذكار شهداء شهر كانون الثاني في ديرك وكركي لكي

نظم مجلس عوائل الشهداء في ديرك مراسم استذكار 29 شهيداً ممن استشهدوا خلال شهر كانون الثاني في أوقات وأماكن مختلفة. وحضر مراسم الاستذكار التي أقيمت في مركز دجلة للثقافة والفن في مدينة ديرك، ذوي الشهداء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءة وثائق الشهداء.

وتحدث خلال المراسم الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي أحمد حمزة الذي استذكر بداية شهداء شهر كانون الثاني وجميع شهداء الحرية وعاهد "بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها".

وتابع حمزة "يتطلب من الجميع القيام بالواجب الملقى على عاتقهم في تنظيم المجتمع، وأداء مسؤولياتهم للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء".

وثم عرض سينفزيون عن تاريخ ونضال 29 شهيداً من منطقة ديرك.

وانتهت مراسم الاستذكار بتقديم عدد من الأغاني الثورية وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي نظم مجلس عوائل الشهداء مراسم استذكار ٤٤ شهيداً من مقاتلي وحدات حماية الشعب، والمرأة وقوات الدفاع الذاتي وقوات الامن الداخلي، وقوات الدفاع الشعبي، وذلك في صالة آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم أشعل أعضاء مجلس الشهداء الشموع أمام صور الشهداء ال٤٤، تلا ذلك عرض سنفزيون عن حياة ونضال الشهداء.

ومن ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار ميديا محمد كلمة قالت فيها "قدمنا فلسفة جديدة للعالم، وقادة هذه الفلسفة هم شهداؤنا الذين بعثوا روحاً جديدة في حياتنا".

وأضافت ميديا محمد "شهداؤنا خلقوا فينا فلسفة وثقافة التمسك بأرضنا وأن نكون جسماً واحداً متمسكين بنهج الشهداء، وهذا هو نهج المقاومة والحرية والإرادة والكرامة".

ومن ثم قُرأت أسماء الشهداء الـ 44 وأهديت صورهم لذويهم.

وانتهت مراسم الاستذكار بالشعارات التي تمجد الشهادة.

(كروب/ك)

ANHA