استذكار أحد شهداء مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

ونُظمت في قاعة الاجتماعات بحي الأشرفية بمدينة حلب مراسم استذكار للشهيد الممرض علي محمد الذي استشهد أثناء مشاركته في تقديم المساعدة الطبية والإسعافات للمقاتلين المدافعين عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أثناء شن المجموعات المرتزقة الهجمات عليها عام 2013.

مراسم الاستذكار نُظمت من قبل المجلس الصحي بالتنسيق مع إدارة مشفى الشهيد خالد فجر وشارك فيها العشرات من الأهالي وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وذوي الشهيد.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تحدثت بعدها الإدارية في المجلس الصحي ليلى حسن باللغة العربية، والإداري نشأت زيباري باللغة الكردية، وخلال ذلك ذُكرت الصفات الحميدة التي تحلّى بها الشهيد، وعمله في مساعدة المقاتلين في الخطوط الأمامية للدفاع والمقاومة.

ومن جانبها قالت والدة الشهيد علي دليشان مصطفى: إن ولدها وبعد انتهاء مناوبته في العمل لم يعد للمنزل بل أصر على مساندة أبناء الحي في مقاومتهم، ليرتقي بعد ذلك شهيداً في الدفاع عن حيه وأهله.

دليشان مصطفى أكدت على مواصلتهم السير على درب الشهداء والدفاع عن أرضهم ضد كافة المرتزقة والمحتلين.

وفي كلمة له نوّه الإداري في مشفى الشهيد خالد فجر، ولات معمو "أثناء قصف المرتزقة للحي كان أهالي الحي يقاومون بمعنويات عالية لحماية أرضهم ".

ولات معمو قال: إن الممرض علي أخذ دوره في هذه المقاومة، وارتقى شهيداً خلال ذلك.

لتنتهي المراسم بعد ذلك بتعالي الشعارات التي تمجد الشهداء .

هذا وتخليداً لذكرى الشهيد علي محمد افتتح المجلس الصحي في وقت سابق، نقطة طبية في حي الأشرفية حملت اسمه.

(ح م/سـ)

ANHA