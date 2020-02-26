استذكار 35 شهيداً في منطقة ديرك 

نظم مجلس عوائل الشهداء في ديرك مراسم استذكار لـ 35 شهيداً، ممن استشهدوا في شهر شباط في أماكن وتواريخ مختلفة في مناطق شمال شرق سوريا وجبال كردستان، بحضور ذوي الشهداء، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن.

وزُينت قاعة المركز بصور قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان و صور 35 شهيداً مع إشعال 35 شمعة تخليداً لأرواحهم.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، على أنغام النشيد الوطني أي رقيب، ومن ثم قرأت أسماء الشهداء من قبل مجلس عوائل الشهداء في ديرك.

ومن ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء في منطقة ديرك حقي سيبان كلمة قال فيها: "نستذكر جميع الشهداء الذين استشهدوا من أجل الحرية ،وتحقيق حلم الشعب الكردي وجميع الشعوب المضطهدة في نيل حقوقها المشروعة".

وأضاف سيبان: "اليوم يتطلب من كافة الشعوب في شمال وشرق سوريا وذوي الشهداء التكاتف وتصعيد النضال ضد جميع الهجمات التي تتعرض لها مناطقنا من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، لنحقق أهداف الشهداء التي استشهدوا من أجلها"، وعاهد سيبان بالسير على خطا الشهداء حتى إنهاء الاحتلال .

وبعدها تم عرض سنفزيون عن تاريخ ونضال شهداء شهر شباط من منطقة ديرك، لتنتهي مراسم الاستذكار بعدد من الأغاني الثورية قدمتها فرق فنية تابعة لمركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA