استجابة لطلب ترامب.. الناتو يوسع مهامه في العراق

وقال ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بعد انعقاد اجتماعات على مستوى وزراء الدفاع لليوم الأول في بروكسل، "ناقشنا اليوم الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصراع يجلب معاناة، وتحدياً لنا، لذلك حلف الناتو منخرط في المنطقة على مدى الأعوام السابقة. وقد كرر الحلفاء اليوم دعمهم لعملية "الناتو" التدريبية في العراق".

وأضاف، "حلف شمال الأطلسي، موجود في بغداد بموافقة الحكومة العراقية وبدعوة منها، ونحن سنكون هناك طالما تسمح الحكومة لنا بذلك. كما إنني على اتصال مع الحكومة العراقية، وهدفنا زيادة قدرة القوات العراقية للعمل لوحدهم".

وتابع الأمين العام لحلف الناتو "نحن سنبقى في العراق طالما مرحب بنا هناك. أي شيء نفعله هو بناء على ما يتم التشاور به مع الحكومة العراقية. كما نعمل عن كثب لتقديم النصائح والمشورة لهم."

وأشار ينس ستولتنبرغ، "نحن ندعم ونساعد القوات العراقية ليصبحوا أقوى وأفضل لمكافحة "داعش" وضمان عدم عودتهم [أفراد داعش] وأنا مقتنع من أن القوات العراقية ملتزمة بذلك. خطتنا ليس البقاء في بغداد للأبد، بل هدفنا هو التأكد من أن القوات العراقية تستطيع الدفاع عن نفسها. "

)ي ح)

المصدر: وكالات