ارتفاع عدد ضحايا زلزال شمال كردستان إلى 21شخصاً

كانت مناطق مختلفة في شمال كردستان قد تعرضت مساء يوم أمس، الجمعة، لزلزالٍ قوي، حيث وصلت هزات ارتدادية جراءه إلى كل من سوريا، العراق، ولبنان أيضاً.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، " أنّ مناطق (شرق تركيا) تعرّضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيراً إلى إنه وقع على عمق 10 كيلومترات".

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 21شخصاً بعد انتشال جثث العديد منهم من تحت أنقاض المباني.

بينما وصل عدد المصابين جراءه وبحسب احصائيات من وزارة الصحة التركية إلى 1030شخصاً، وبقاء حوالي الـ30 شخصاً عالقاً تحت الأنقاض لم يتم إخراجهم بعد .

(سـ)