اختتام المهرجان الثاني لفن وأدب المرأة في منبج

بحضور المئات من أهالي مدينة منبج اختُتمت فعاليات المهرجان الذي حمل شعار" فن وثقافة المرأة يعبّران عن حضارتها", وذلك في مبنى الثقافة والفن الكائن شرقي المدينة.

وبدأت فعاليات مهرجان فن و أدب المرأة في يومها الثاني بدقيقة صمت , ومن ثم عرض سنفزيون عن دور المرأة البارز في كافة مجالات الحياة.

و تلاها تقديم عدة فقرات شعرية وقصصية عن "الطفولة".

و من جانبها قدمت فرقة دُرّة الفرات فقرة غنائية من التراث الفراتي , و قدمت فرقة مسرح الرقة عرضاً مسرحياً بعنوان "عرائش القهر" و الذي تحدث عن عدة مواضيع كوضع سوريا الراهن.

وقدمت فرقة الأمل للدبكة الفلكلورية من مدينة الطبقة عدة دبكات تمثل ثقافة جميع مناطق سوريا و مكوناتها.

ومن جانبها، قدمت فرقة الجمعية الشركسية فقرة رقص من الثقافة الشركسية, بالإضافة إلى تقديم فرقة الشهيد خابور القادمة من قرية بلك التابعة لمقاطعة كوباني مسرحية كوميدية بعنوان "عائلتي".

أما فرقة أمارة في مشاركتها فقدمت فقرة غنائية من التراث الشعبي، بالعربية والتركمانية والكردية.

و كما تضمنت الفعاليات معرضاً للأعمال اليدوية والرسومات، والآثار القديمة لكافة المكونات الموجودة في مدينة منبج.

و اختُتمت فعاليات المهرجان بتكريم كافة المشاركين في المهرجان من قبل لجنة الثقافة والفن في منبج.

(س ع/م)

ANHA