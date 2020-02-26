اختتام أعمال المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي بانتخاب المجلس العام

بعد انتخاب كل من أنور مسلم وعائشة حسو كرئاسة مشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، انتخب أعضاء المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي والبالغ عددهم 90 عضواً موزعين على الشكل التالي: إقليم الجزيرة 41 عضواً، إقليم الفرات 18 عضواً، إقليم عفرين 14 عضواً، مدينة حلب 6 أعضاء، أوروبا 9 أعضاء، لبنان عضو، الإمارات عضو.

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، تحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطور الإدارة الذاتية، ونبني سوريا الديمقراطية"، وذلك بحضور 600 مندوب من شمال وشرق سوريا و باشور كردستان وأوروبا، بالإضافة إلى ضيوف المؤتمر من ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير، وحزب الاتحاد السرياني، وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، وشخصيات سياسية ومجتمعية، وممثلي الأحزاب في شمال شرق سوريا، وممثلي الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وممثلين عن التنظيمات النسائية والشبابية، والعشائر الكردية والعربية، إضافة إلى نخبة من المثقفين والأكاديميين.

وبعد انتخاب الرئاسة لمشتركة للحزب، تم انتخاب أعضاء المجلس العام، وقرر مندوبو المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن يكون عدد أعضاء المجلس العام للحزب 90 بدلاً من 49 عضواً، وأعضاء الهيئة التنفيذية 20 عضواً بدلاً من 13.

واختتمت فعاليات المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي بانتخاب 7 أعضاء كلجنة انضباط.

(كروب/أ ب)

ANHA