احتفالية في كوباني دعماً لقسد ولأهالي كري سبي وسريه كانيه

ونظّمت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن وبرعاية من هيئة الثقافة، احتفالية في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني وذلك دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، وتعبيراً عن مساندة أهالي سريه كانيه/رأس العين، وكري سبي/تل أبيض.

وشارك في الاحتفالية المئات من أهالي مدينة كوباني، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وألقى الرئيس المشترك لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن في كوباني عثمان بكي كلمة قال فيها بأنهم هنا اليوم لدعم قسد ضد الاحتلال التركي وأهالي كري سبي/تل أبيض، وسريه كانية/رأس العين، الذين هجّرتهم تركيا من منازلهم بعد عدوانها الأخير على المنطقة منذ الـ 9 من تشرين الأول.

وأضاف "هجمات جيش الاحتلال التركي على أراضي كردستان ليست جديدة، ومحاولات تركيا مستمرة منذ عقود لتغيير ديمغرافية المنطقة واحتلالها وتهميش هويتها الثقافية".

وأكّد عثمان بكي دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية واستعدادهم للعمل حفاظاً على ثقافة وهوية شعب المنطقة.

وقدّم الفنان رشيد صوفي أغنية أمام العشرات من الحضور، إضافة إلى تقديم فرق أخرى عروضاً غنائية.

ثم عرضت فرقة الشهيد يكتا للمسرح، مسرحية تمحورت حول المجازر التي ترتكبها تركيا بحق الأطفال والمدنيين العزل في الهجمات التي تشنها على المنطقة.

وكجزء من الاحتفالية، نُظّم معرض للوحات الفنية التي رسمها عدد من الفنانين التشكيليين في كوباني.

وتعد هذه الاحتفالية الأولى من نوعها التي تُنظّم لدعم الأهالي المهجرين من مناطق كري سبي وسريه كانيه التي احتلتها تركيا، ومقاومة قوات سوريا الديمقراطية لهجمات الاحتلال التركي.

(ج)

ANHA