احتفالات بمناسبة الذكرى السنوية الـ 15 لتأسيس مؤتمر ستار

حلب

بحلول الذكرى الـ 15 لتأسيس مؤتمر ستار نُظّمت احتفالية في صالة عفرين الواقعة بمنطقة الشقيف بحلب، وحضرت الاحتفالية المئات من عضوات مؤتمر ستار والمؤسسات المدنية ونساء حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، وأُلقيت كلمات التهنئة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة حلب هيفين سليمان والتي بدورها هنأت هذا اليوم على جميع الشهداء والمناضلات والنساء اللواتي اتخذن طريق الحرية لمحاربة نظام العبودية.

كما أشارت هيفين إلى أن القائد عبدالله أوجلان هو الذي أعطى الفرصة للمرأة من خلال كفاحه من أجل تحقيق حرية المرأة وإعطائها حقوقها في المجتمع، ونادى من أجل كسر الذهنية السلطوية.

واختتمت هيفين حديثها بالتأكيد على استمرار المقاومة، والسير على خطا الشهيدة كوله سلمو والأم عقيدة.

وبعدها قدمت الفرقة الغنائية (سياجين) للهلال الذهبي بمدينة حلب عروضاً غنائية، وعُقدت حلقات الدبكة من قبل الحضور.

كوباني

احتفل اليوم، الآلاف من أهالي إقليم الفرات بالذكرى السنوية الخامسة عشر لتأسيس مؤتمر ستار، وذلك في صالة الفرات في مدينة كوباني.

وشارك في الاحتفالية المئات من أهالي مقاطعة كوباني، إلى جانب عضوات المؤسسات المدنية، والإدارة الذاتية، والأحزاب السياسية في إقليم الفرات ومدينة منبج.

وزُينت الصالة بصور الشهيدات اللواتي استشهدن ضمن حركة التحرر الكردستاني، وثورة روج آفا، وصور القائد عبد الله أوجلان، وشعاراً تحت عنوان " المرأة تحمي ثورة روج آفا ".

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها ألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار في مدينة كوباني زهرة بركل كلمة هنأت فيها تأسيس مؤتمر ستار على القائد أوجلان، وجميع النساء المناضلات اللواتي يكافحن في سبيل نيل حقوقهن.

وبدورها ألقت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في علي باجلية التابعة لمدينة كري سبي المحتلة ظريفة مواس كلمة باركت فيها هذا اليوم الذي يعد يوماً مثالياً للمرأة في شمال وشرق سوريا .

وأكدت ظريفة بأن مؤتمر ستار هو استمرار لميراث جميع المناضلات أمثال ساكينة جانسيز، وبسه وزيلان، بريتان.

ومن جانبها ألقت ناطقة باسم مجلس المرأة في منبج، ابتسام عبد القادر كلمة هنأت فيها تأسيس مؤتمر ستار الذي عمل خلال السنوات الماضية بروح المقاومة و الكفاح المستمر على الرغم من الصعوبات التي واجهته و كان مؤتمر ستار طوال فترة تأسيسه داعم لثورة المرأة الحرة في شمال وشرق سوريا.

وبعد الانتهاء من الكلمات عُقدت حلقات الدبكة، وتقديم فرقة مكز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني بعض من الفقرات الغنائية.

( كروب/ م ح )

ANHA