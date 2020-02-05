احتدام الخلافات بين ترامب وبيلوسي والأخيرة تمزّق خطابه

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تصريح للصحفيين تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي بأنه كان تصرفاً مهذباً بالنظر إلى الخيارات الأخرى.

وتجنب ترامب الحديث عن مساءلته خلال خطابه الذي استغرق 80 دقيقة، وقف له خلالها رفاقه الجمهوريون مصفقين بحماسة بينما ظل خصومه الديمقراطيون جالسين صامتين معظم الوقت.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون ترامب اليوم الأربعاء، من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس خلال تصويت يجري الساعة الرابعة عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش).

وفي أول مرة يلتقي فيها مع بيلوسي منذ خرجت غاضبة من اجتماع بالبيت الأبيض قبل أربعة أشهر، امتنع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من الخطاب قبل أن يبدأ الحديث.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد: إن الإدارة الأمريكية تدافع بقوة عن الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن رسالتنا إلى الإرهابيين واضحة: لن تفلتوا من العدالة الأمريكية أبداً.

وأضاف ترامب خلال كلمته أن داعش كان يحتل أكثر من 20 ألف ميل مربع من الأراضي في العراق وسوريا، واليوم تم تدمير "الخلافة" الإقليمية لداعش بنسبة مئة في المئة، والقضاء على المؤسس والزعيم القاتل المتعطش للدم.

وفي حديثه عن سياسته الخارجية، أشار الرئيس الأمريكي باقتضاب إلى "نجاحاته"، مؤكداً أن الولايات المتحدة استرجعت احترام العالم، في الوقت الذي "يتراجع فيه الأعداء".

(ي ح)