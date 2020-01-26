احتجاجات متصاعدة في العراق وإصابة العشرات

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر طبي في محافظة ذي قار تأكيده إصابة ٣٠ متظاهراً في صدامات بمدينة الناصرية.

وأضاف إنه تم تسجيل ثلاثين مصاباً على الأقل، معظمهم أصيبوا بإطلاقات نارية في صفوف المتظاهرين جراء الصدامات مع القوات الأمنية اليوم في الناصرية.

وبدوره أفاد مصدر أمني بتسجيل حالات اختناق جراء استخدام القوات الأمنية للقنابل الدخانية قرب ساحة الوثبة وسط بغداد.

وأضاف المصدر إن القوات الأمنية أطلقت وبشكل متقطع القنابل المسيلة للدموع بالقرب من ساحة الوثبة، وسط بغداد، مشيراً إلى تسجيل ١٣ حالة اختناق.

وشهدت ساحة التحرير حيث مركز المظاهرات الاحتجاجية في بغداد، صباح اليوم، مسيرات حاشدة بمشاركة طلاب جامعات ومدارس.

من جانبه، قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب إلى وزارة الداخلية.

يذكر أن السلطات العراقية أعادت، السبت، فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، ما أثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة، وصولاً إلى فض الاعتصامات.

(آ س)