احتجاجات في العراق رفضا لتكليف علاوي

وقالت السومرية نيوز إن ساحة الحبوبي في ذي قار تشهد تظاهرات كبيرة رافضة لترشيح علاوي، مشيرة الى بدء عملية قطع الطرق بالإطارات المحترقة.

وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت (1 شباط 2020)، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.

وبدوره أفاد مصدر أمني، السبت، بأن عدداً من المتظاهرين قطعوا طرقاً في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عدداً من المتظاهرين في محافظة الديوانية بدأوا بالتصعيد وأقدموا على قطع الطرق الرئيسية بحرق الإطارات رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء".

(ي ح)