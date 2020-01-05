احتجاجات تنديداً بالمناوشات الأمريكية- الإيرانية على أرض العراق

قُتل عراقيان على الأقل وأُصيب آخرون، خلال اعتراض محتجين على قيام مجموعة مسلحة بإجراء تشييعٍ رمزي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واندلعت المواجهات بين المعتصمين العراقيين، والمجموعة المسلحة في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

فيما استملت الشرطة العراقية مقر هيئة الحشد الشعبي في ذي قار (الناصرية) وذلك مع استمرار التظاهرات للتنديد بالمناوشات الأمريكية- الإيرانية وخلافاتهم على أرض العراق.

وفي السياق ذاته دعا الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الإيراني إلى بروكسل للبحث عن آخر تطورات الأزمة الأمريكية والإيرانية.

ويأتي التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خلفية اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وعدد من الإيرانيين والعراقيين جراء غارات أمريكية استهدفت موكبهم في طريق مطار بغداد فجر الجمعة الماضي.

(آ س)