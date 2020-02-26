اجتماعان في كوباني بمناسبة حلول 8 آذار

في إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال بيوم العالمي، بدأ مؤتمر ستار في كوباني يوم أمس بعقد سلسلة اجتماعات في أحياء المدينة تحت شعار "نضالنا حريتنا مقاومتنا نصر".

وعُقد اليوم، اجتماع لنساء المدينة في حي بوطان شرقي قرية حلنج.

وخلال الاجتماع، ألقت الرئيسة المشتركة لجمعية تيريج للمعوقين في مدينة كوباني أميرة علي كلمة تطرقت فيها إلى الدور الذي قامت به المرأة في المجتمع في كافة مجالات الحياة.

ولفتت أميرة إلى يوم الثامن من آذار اليوم المرأة العالمي وقالت:" تخليداً لنضال النساء العاملات اللواتي قمن بالاحتجاج وانتفضن في وجه النظام الاستبدادي في نيويورك عام 1820، نجتمع اليوم، هؤلاء النساء انتفضن احتجاجاً على قسوة معاملتهن، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة ".

و دعت أميرة علي في ختام حديثها النساء إلى تصعيد نضالهن.

(كروب/س و)

ANHA