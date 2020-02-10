اجتماع لأهالي قرى آليا للتّنديد بالمؤامرة الدّوليّة على أوجلان

بالتّزامن مع اقتراب الذّكرى السّنويّة لاختطاف القائد أوجلان من قبل السّلطات التّركيّة في ١٥ شباط ١٩٩٩، عقد مجلس بلدة مصطفاوية اجتماعاً للأهالي، وذلك في خيمة نصبت في البلدة.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ ألقى عضو مجلس بلدة مصطفاوية أحمد محمد كلمة قال فيها" :إنّ القائد أسّسَ ساحة الحرّيّة بكلمته عندما قال: كردستان محتلّة. بتلك الكلمة ناضل القائد من أجل حرّيّة كردستان، وقد قال إنّ المقاومة سننتصر، ولذلك انتفض الآلاف من الشّعب الكردستانيّ من أجل النّضال للعمل على نصرة القضيّة الكرديّة".

وأضاف محمّد:" بسبب أفكار القائد الّذي يدعوا فيها إلى الحرّيّة والسّلام، أقدمت الأنظمة العالمية السلطوية على حبك مؤامرة دولية أدت لاختطفا القائد وتسليمه إلى السّلطات التّركيّة، إلّا أنها سجنته جسداً، أمّا أفكاره فبقيت طليقة حرّة حيّة موجودة بيننا، وبتلك الأفكار انتصرنا في ثورة روج آفا".

حيثُ انتهى الاجتماع بترديد الشّعارات والهتافات الّتي استنكرت المؤامرة الدّوليّة ونادت بحرية القائد عبد الله أوجلان.

(ك ع/إ)

ANHA